AZ beraadt zich op stappen: Ajax-thuis mogelijk toch niet in Alkmaar

AZ is niet te spreken over de rol van de gemeente rondom de vrijgave van het AFAS Stadion.

De club uit Alkmaar laat dinsdagmorgen op de clubsite weten dat de gemeente 'op voor inmiddels onbegrijpelijke gronden' het besluit lijkt te gaan nemen dat het stadion niet vrijgegeven kan worden voor publiek voor de thuiswedstrijd tegen op 15 december. AZ beraadt zich nu op stappen om deze impasse te doorbreken.

"Vanaf het moment dat de problemen met het dak ontstonden, heeft bij AZ veiligheid altijd voorop gestaan", benadrukt AZ in een communiqué.

"Er moest een situatie komen waarin het voor de supporters veilig zou zijn om in het stadion te zitten. Om dat te garanderen is de club in samenwerking met het onafhankelijk ingenieursbureau Royal HaskoningDHV aan de slag gegaan, waarbij de gemeente op alle momenten van dat proces op de hoogte is gehouden en in de gelegenheid is geweest om alle mogelijke vragen te kunnen stellen."

"Voor AZ staat veiligheid bovenaan, wij nemen daarin geen risico en sluiten geen compromissen", laat algemeen directeur Robert Eenhoorn weten.

"Na de instorting is daarom niet alleen direct een onderzoek gestart naar de oorzaak van de instorting, maar is ook een omvangrijk onderzoek gestart naar mogelijke gebreken in de constructie van de rest van het stadion. Op basis van dit onderzoek is het gehele dak verwijderd en zijn waar nodig de juiste maatregelen genomen, waaronder een beperkt aantal versterkingen."

"Volgens de ingenieurs van Royal HaskoningDHV is het stadion nu veilig en kan het worden vrijgegeven." De gemeente Alkmaar stelt voortdurend aanvullende vragen die in de beleving van AZ geen relatie hebben met het veilig kunnen spelen en vrijgeven van het stadion, zo geeft de -club te kennen.

AZ betreurt dan ook de ontstane situatie: "Daarmee ontstaat - ondanks het zeer gedegen en deskundige rapport door Royal HaskoningDHV - een impasse die voor AZ onontwarbaar lijkt, omdat het niet helder is vanuit de gemeente Alkmaar wanneer men wel tevreden is."