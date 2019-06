AZ bedingt optie tot koop bij huurdeal met Nagoya Grampus

AZ heeft een mondeling akkoord bereikt over een huurdeal inzake Yukinari Sugawara, zo melden de Alkmaarders dinsdag via de officiele kanalen.

De achttienjarige jeugdinternational uit Japan staat momenteel onder contract bij Nagoya Grampus. De rechtsback komt donderdag over en wordt vrijdag medisch gekeurd bij de Eredivisionist.

Sugawara speelde in de jeugdopleiding van Nagoya Grampus en maakte in februari 2018 zijn debuut in het eerste elftal. In zijn eerste seizoen kwam hij uit in 22 wedstrijden: dertien keer in de Japanse J1-League en negen wedstrijden in de J1-League Cup.



De verdediger speelde in maart 2017 zijn eerste wedstrijd als Japans international in de Onder-17 en kwam uit op het WK Onder-17 in India. Inmiddels staat de rechtsback op negentien interlands voor zowel Onder-17, Onder-19 als Onder-20. Sugawara speelde dit jaar in vier wedstrijden op het WK Onder-20 in Polen.

Update 18 juni 19.51 uur - bedingt optie tot koop bij huurdeal met Nagoya Grampus

Yukinari Sugawara wordt definitief door AZ voor een seizoen gehuurd van Nagoya Grampus, waarbij de Alkmaarders een optie tot koop hebben bedongen, zo meldt de Eredivisionist vrijdag. De Japanse jeugdinternational annex rechtsback kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur. “Ik ben onder de indruk van de club en het stadion”, reageert hij op de site van AZ. “Ik kan nu al fantaseren dat ik hier straks op het veld sta. Het liefst ga ik zo snel mogelijk in het mooie rode tenue overwinningen boeken.”