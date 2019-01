Ayoub denkt aan transfer: "Dan is het mogelijk dat ik wegga"

Yassin Ayoub sluit niet uit dat hij voorlopig zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord heeft gespeeld.

De middenvelder kwam zondag als invaller binnen de lijnen bij de Rotterdammers en nam tegen Ajax de 6-2 voor zijn rekening. Hij is niet 'voor een paar minuten per week' naar Feyenoord gekomen, vertelt Ayoub.



"Je weet maar nooit", zegt hij in een interview met VTBL over de mogelijkheden voor een transfer. "Ik moet perspectief hebben. Als dat er niet is, moet je het elders zoeken. Ik ben geen opgever en blijf keihard werken om mezelf te laten zien. Maar als ik ergens heen kan waar ik veel speelminuten krijg, dan is het mogelijk dat ik wegga."



Welke clubs belangstelling hebben, dat wil of kan de 24-jarige linkspoot niet vertellen: "Dat ga ik niet zeggen. Ik laat het aan mijn zaakwaarnemer over." Ayoub kwam in de zomer transfervrij over van FC Utrecht en speelde elf wedstrijden voor Feyenoord waarin hij goed was voor drie doelpunten en vier assists.



Naast Ayoub viel ook Ridgeciano Haps in tegen Ajax. De linksback maakte zo zijn eerste minuten van het seizoen. "Angst heb ik niet meer, op de training ga ik er ook vol in. Het is nu zaak om wedstrijdritme op te doen", zo wordt hij geciteerd door het ANP . Haps kampte lange tijd met een scheenbeenblessure.