Axel Witsel maakt lelijke val in huis en is na operatie klaar in 2019

Borussia Dortmund kan dit kalenderjaar niet meer beschikken over Axel Witsel.

De Belgische middenvelder is geblesseerd geraakt in zijn eigen huis. De dertigjarige international is gevallen, waarbij hij een kwetsuur in zijn gezicht heeft opgelopen.

Witsel is inmiddels geopereerd en kan pas in 2020 weer in actie komen, zo laat de Duitse topclub maandag weten via de officiële kanalen.

Na zijn val werd Witsel geopereerd in het Dortmunder Klinikzentrums Nord. "Witsel heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten en is al bezig aan zijn herstel", zo laat Dortmund weten in een verklaring.

Wat Witsel precies mankeert is vooralsnog onduidelijk. Hij zal de groepswedstrijd in de tegen Slavia Praag van dinsdagavond aan zich voorbij moeten laten gaan.

Verder mist Witsel dit kalenderjaar de competitiewedstrijden tegen , en TSG . Witsel kwam afgelopen zaterdag nog negentig minuten in actie in de met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen .

Dit seizoen kwam hij in 21 wedstrijden in alle competities tot drie goals en evenveel assists.