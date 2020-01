Avances Chelsea sorteren geen effect: "Als zij aankloppen, dan ga ik"

Robin Gosens is bezig aan een sterk seizoen bij Atalanta, waardoor er volgens de Engelse media interesse is ontstaan van Chelsea.

Scouts van The Blues zouden afgelopen maandag op de tribune hebben gezeten voor de linksback bij het duel met (5-0 zege). Gosens ziet echter als droomclub en verkiest die club boven een eventuele overstap naar .

"Het is nog altijd mijn doel om voor Schalke te spelen in de ", geeft Gosens grif toe in een interview op het clubkanaal van Atalanta. "Als Schalke aanklopt, dan ga ik. Dat is simpelweg mijn club."

Gosens beschikt in Italië over een contract tot medio 2022, al is het gezien de interesse vanuit het buitenland de vraag of hij die verbintenis ook daadwerkelijk uitdient.

De linksback tekende bij aankomst in Bergamo in 2017 een driejarig contract. De samenwerking werd tussendoor met twee seizoenen verlengd.

Gosens heeft het naar zijn zin bij Atalanta en wil de nummer vijf in de dan ook niet halsoverkop verlaten. "Ik heb mijn contract hier verlengd en ik ben ook erg tevreden hier."

Lees beneden verder

"Het verlengen van het contract was ook een sterk signaal van de club, het betekent dat ik het goed doe", aldus de voormalige vleugelverdediger van , die in zijn loopbaan ook voor en uitkwam.

De linksback, die zowel over de Nederlandse als Duitse nationaliteit beschikt, staat voor een belangrijke periode bij Atalanta op verschillende gebieden.

De subtopper, waar ook Hans Hateboer en Marten de Roon onder contract staan, krijgt zaterdag te maken met koploper . Volgende maand is in een tweeluik de tegenstander in de achtste finale van de .