Auto Pogba op invalidenplek: "Wilde inkopen gaan doen met mijn vrouw"

Paul Pogba is weer onderwerp van gesprek in Engeland. Zijn auto werd in december gefotografeerd op een invalidenplek bij een winkelcentrum.

Een bestuurder, wiens vrouw gehandicapt is, wilde graag op de invalidenplek parkeren, maar zag daar al een Rolls-Royce staan.



"Ik wilde inkopen gaan doen met mijn vrouw toen ik de auto daar zag staan", begint de man in gesprek met de Daily Mirror . "Toen ik de auto van dichtbij bekeek, zag ik dat er geen gehandicaptenkaart was. Het had wel een nummerbord uit Monaco." De 52-jarige man werd er later op geattendeerd dat het de auto van Pogba kon zijn.



"Ik volg voetbal niet, dus ik wist niet dat het van een voetballer was totdat anderen dat tegen mij zeiden." Het voorval vond op 19 december jongstleden plaats. Het is niet bekend of de Frans international, die momenteel onder interim-manager Ole Gunnar Solskjaer imponeert, zelf de auto ter van circa 278.000 euro daar had geparkeerd.