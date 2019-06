Australië veroordeelt winnend Brazilië met vierklapper tot plek drie

Italië heeft zich dinsdagavond tot winnaar van Groep C op het WK voor vrouwen gekroond.

De ploeg van bondscoach Milena Bertolini verloor zelf wel met 0-1 van Brazilië, maar bleef de Zuid-Amerikaanse vrouwen en Australië op basis van doelsaldo voor. De Brazilianen bleken uiteindelijk zelfs weinig op te schieten met de zege op Italië, aangezien zij ook Australië, dat met 1-4 won van Jamaica, op één doelpunt voor zich moeten dulden. Brazilië plaatst zich als een van de beste nummers drie wel voor de knock-outfase, maar stuit dan mogelijk op titelkandidaat en gastland Frankrijk.



Italië - Brazilië 0-1

Het spel golfde in een vermakelijke eerste helft op en neer en beide ploegen kregen de nodige kansen. Namens de Braziliaanse vrouwen was Debinha het dichtst bij de openingstreffer, maar doelvrouw Laura Giuliani slaagde erin om haar doel schoon te houden. Aan de overkant lag de bal vervolgens wel in het net na een knappe actie van Cristiana Girelli, die echter ruim buitenspel bleek te staan en haar treffer afgevlagd zag worden. De laatste kans voor de rust kwam nog op naam van Barbara Bonansea, maar een goede redding van de Braziliaanse keepster Barbara stond een doelpunt van de aanvalster in de weg.



Brazilië kwam sterk uit de kleedkamer voor de tweede helft en het duurde niet lang voordat Andressinha een vrije trap op de lat knalde. De Zuid-Amerikaanse vrouwen hielden daarna de druk op de ketel en op aangeven van Ludmila was een hakbal van Zaneratto bijna genoeg voor de openingstreffer. Deze poging verdween nog net naast het doel van Giuliani, maar een dikke vijf minuten later was het wel raak. Een duw van Elena Linari jegens Debinha was genoeg voor een strafschop en Marta bleef ijzig koel voor haar zeventiende doelpunt in de WK-geschiedenis.



Jamaica - Australia 1-4

Australië wist dat het zelf in ieder geval moest winnen om kans te maken op de tweede plek en na iets meer dan tien minuten spelen lag de bal via het hoofd van Sam Kerr al in het doel. Niet veel later had het opnieuw raak kunnen zijn toen een voorzet van Emily van Egmond op de lat terechtkwam, maar doelvrouw Nicole McClure kwam met de schrik vrij. Een paar minuten voor rust kreeg Jamaica ook de eerste kans toen Khadija Shaw het hoogst sprong bij een corner en net naast kopte.



Kerr liet een minuut later echter opnieuw zien het vizier wel op scherp te hebben staan en dankzij haar kopbal gingen the Matildas met een 0-2 voorsprong aan de thee. Invalster Havana Solaun had na de onderbreking echter niet lang nodig voor het eerste Jamaicaanse WK-doelpunt ooit en Cheyna Matthews en Shaw waren vervolgens zelfs nog dicht bij de gelijkmaker. Kerr stelde met nog twintig minuten op de klok echter orde op zaken en zij maakte in de slotfase zelfs nog haar belangrijke vierde treffer van de avond.