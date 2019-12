Aubameyang wekt verbazing met toiletbezoek in minuut 88 bij 1-2 achterstand

Arsenal ging donderdagavond voor eigen publiek met 1-2 onderuit tegen Brighton & Hove Albion.

Terwijl the Gunners er in de slotfase alles aan deden om op gelijke hoogte te komen, verliet aanvoerder Pierre-Emerick Aubameyang vlak voor tijd plots het veld. Minuten later dook hij op vanuit de catacomben en keerde hij terug op het veld, al had interim-manager Freddie Ljungberg niet eens door dat de Gabonees de kleedkamer had opgezocht voor een toiletbezoek.



"Hij rende het veld af en kwam twee of drie minuten later weer terug", zei Ljungberg na afloop tegenover de Engelse media. Of hij het niet bizar vindt dat een aanvaller het veld verlaat terwijl de ploeg op achterstand staat en er nog maar een paar minuten te spelen zijn? "Misschien kan je dat beter aan hem vragen."

"Als je je slecht voelt, dan is dat zo en daar kan je niets aan veranderen. Maar eerlijk gezegd had ik niet eens door dat hij weg was. Ik zag hem alleen maar ineens terug het veld op komen."



Adam Webster bracht Brighton donderdag na 36 minuten spelen op voorsprong. Alexandre Lacazette tekende voor de gelijkmaker, maar toch zou met lege handen achterblijven. Tien minuten voor tijd was het Neil Maupay die de winnende maakte namens de bezoekers.

Het betekende al de negende wedstrijd zonder overwinning op rij. Arsenal kent de slechtste serie sinds maart 1977, toen de club uit Londen tien wedstrijden zonder zege bleef. De slechte reeks kostte Unai Emery de kop. Onder interim-manager Ljungberg hoopt Arsenal, de nummer tien van de Premier League, op betere tijden.