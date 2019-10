Aubameyang slaat op Twitter hard terug naar 'clown' van Dortmund

Pierre-Emerick Aubameyang heeft via sociale media hard uitgehaald naar Hans-Joachim Watzke, algemeen directeur van Borussia Dortmund.

De beleidsbepaler liet eerder deze week in de Duitse media optekenen dat Aubameyang volgens hem vanwege het geld voor een transfer naar heeft gekozen. Volgens de Gabonese aanvaller steekt de vork anders in de steel.

"Zijn hart maakt waarschijnlijk een sprongetje als hij naar zijn bankrekening kijkt", zei Watzke woensdag in gesprek met de Süddeutsche Zeitung . "Maar doordeweeks is hij somber gestemd omdat hij de via de televisie moet volgen. Overigens speelt hij wel goed bij Arsenal."

"Het is beter voor u dat ik mijn mond houd over de echte reden waarom ik Dortmund heb verlaten. Meneer Watzke, u bent een ontzettende clown", aldus Aubameyang op Twitter.

"Ik herinner me de tijd dat u zei dat Ousmane (Dembélé, red.) nooit verkocht zou worden. Toen u honderd miljoen euro werd voorgehouden wist u niet hoe snel u dat geld moest grijpen. Praat alstublieft niet meer over geld en laat me met rust."

De dertigjarige Aubameyang maakte naam bij Saint-Étienne en werd in de zomer van 2013 voor dertien miljoen euro door weggeplukt. In de groeide hij uit tot een fenomeen en zat de Europese top achter zijn handtekening aan. In de winterse transferperiode van 2018 maakte hij voor circa 64 miljoen euro de overstap naar Arsenal.