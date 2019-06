Aubameyang hint naar langer verblijf bij Arsenal: "Next season… let’s go!"

Pierre-Emerick Aubameyang lijkt niet van plan om deze zomer te vertrekken bij Arsenal, ondanks dat hij in verband wordt gebracht met een transfer.

De dertigjarige aanvaller stapte in januari 2018 over van naar the Gunners . Afgelopen seizoen was hij 22 keer trefzeker in de Premier League, waarmee hij de international van Gabon samen met Mohamed Salah en Sadio Mané topscorer werd. kende een teleurstellend seizoen, daar het als vijfde eindigde in de Premier League en de -finale verloor van .

Op de officiële clubwebsite van de Londenaren blikt Aubameyang terug op de 4-1 nederlaag tegen the Blues : "Natuurlijk eindigde het seizoen niet zoals we wilden. Een finale zo verliezen is moeilijk voor iedereen, de spelers, onze families en de fans. We waren allemaal terneergeslagen in de kleedkamer na wat er in Baku is gebeurd en dat is wanneer je mensen om je heen nodig hebt."

"Zoals altijd was mijn vader met de rest van mijn familie naar Baku gereisd om me te zien spelen. 'Ga gewoon verder zoals je nu doet', zei hij na de wedstrijd. 'Je kunt beter, je kunt nog beter worden'. Ik heb gedurende mijn carrière naar het advies van mijn vader geluisterd. Dus als hij me zegt dat ik nog beter kan worden, dan is dat precies wat ik ga doen. Next season… let’s go!"

Over de winst van de Gouden Schoen zegt hij: "Het betekent veel op de Gouden Schoen te winnen. Ik ben er heel blij mee en trots op, vooral om de prijs te delen met Sadio Mané en Mohamed Salah. Ik hou echt van deze twee jongens. Wij vertegenwoordigen Afrika, dus het is een goed teken voor het continent."

"Afrika zit in mijn hart en in mijn gedachten, dus ik ben er bijzonder trots op het te vertegenwoordigen in de Premier League. De Afrikaanse mensen houden enorm veel van voetbal, zoals iedereen over de hele wedstrijd. Het maakt me erg trots om Afrika om zo'n geweldige manier te vertegenwoordigen, want niet iedereen krijgt de kans om in de Arsenal-kleuren te spelen."