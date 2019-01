Aubameyang geeft toe: "Ik was 'shit' tegen Liverpool"

Pierre-Emerick is niet te beroerd om te erkennen dat hij onlangs in de topper van Arsenal tegen Liverpool geen knikker heeft geraakt.

The Gunners werden twee dagen voor de jaarwisseling vernederd op Anfield: 5-1. Aubameyang zat geen moment in de wedstrijd en hij kwam in totaal slechts dertien keer aan de bal. Pijnlijk detail: zes daarvan waren aftrappen. Ondanks zijn frustrerende wedstrijd in Liverpool werd de Gabonese spits bij Arsenal uitgeroepen tot Speler van de Maand december.



Op Twitter reageerde Aubameyang met de nodige zelfspot op de tweet waarin zijn uitverkiezing werd vermeld. "Bedankt. Los van die shitwedstrijd in Liverpool was het een goede maand." De 29-jarige aanvaller is met veertien goals momenteel topscorer van de Premier League, samen met Harry Kane.



Thanks 🙏🏽 apart that sh*t game in Liverpool it was a good month 😆😂😁🙏🏽 — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) 8 januari 2019

Inclusief andere competities staat de teller van Aubameyang dit seizoen op zestien treffers in 26 wedstrijden. In december was de topschutter goed voor vijf doelpunten en twee assists in zeven Premier League-duels. Hij was met name in de eerste wedstrijd van de maand, thuis tegen Tottenham Hotspur (4-2 winst), goud waard voor de Londenaren met twee goals en een assist.Pierre-Emerick Aubameyang werd afgelopen weekend gespaard voor de FA Cup-wedstrijd tegen Blackpool, die met 0-3 werd gewonnen. Zaterdag komt Arsenal weer in actie in de Engelse competitie, op bezoek bij stadgenoot West Ham United.