Aubameyang enthousiast: "We zien nu al een verschil"

Pierre-Emerick Aubameyang is positief over zijn eerste kennismaking met Mikel Arteta, de nieuwe manager van Arsenal.

De 39-jarige Spanjaard zit zondagmiddag om 15:00 uur voor het eerst op de bank bij een thuiswedstrijd van The Gunners in het Emirates Stadium. Tegenstander is stadsrivaal .

Aubameyang vertelt in het programmaboekje over de eerste week met Arteta, die bij zijn debuut genoegen moest nemen met een gelijkspel (1-1) in .

"Hij is hier pas een aantal dagen, maar we zien nu al een groot verschil. We hadden iemand nodig om de spelersgroep wakker te schudden. Iemand met nieuwe ideeën die ons in een nieuwe richting zou brengen", aldus de Gabonese spits. "Mikel heeft dat allemaal meegebracht."

Volgens de clubtopscorer van (twaalf goals) had de ploeg 'een nieuwe start' nodig. "Op het trainingsveld is hij heel streng en veeleisend", zegt Aubameyang over de nieuwe manager.

"Het draait bij hem allemaal om details. Hij praat veel, herpositioneert ons, legt veel dingen uit. We zagen tegen Bournemouth dat het wedstrijdplan duidelijk was."

Lees beneden verder

De aanvaller vindt het een pluspunt dat Arteta ruim drie jaar de rechterhand is geweest van Pep Guardiola. "Dat is één van de beste managers ter wereld. Dus ik wist dat Arteta vol ideeën zou zitten en dat hij meteen een impact zou hebben. Hij heeft natuurlijk veel van Pep geleerd, dat is duidelijk te zien in zijn principes en zijn stijl."

"Zijn boodschap aan de spelers was duidelijk. Het gaat allemaal om je houding in toewijding. Hij wil dat we altijd 200 procent geven. Het is een spannende fase voor ons, omdat het zo anders is dan alles wat we eerder hebben gedaan. Het is een nieuw tijdperk en je merkt hoe positief iedereen binnen de club daarover is."

Arsenal stond bij het ingaan van de twintigste speelronde slechts elfde in de Premier League. De ploeg van Arteta heeft acht punten minder dan nummer vier Chelsea en dus hebben de Noord-Londenaren een overwinning op The Blues nodig om weer mee te doen om de -tickets.