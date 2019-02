Atlético sneert na dubieuze penalty Real: "De avond van de Oscars is begonnen"

Real Madrid wist zondagavond met 1-2 te winnen bij Levante. Na afloop van het duel ging het vooral over de tweede strafschop die de Koninklijke kreeg.

Zelfs Atlético Madrid reageerde via Twitter op de dubieuze penalty die Real uiteindelijk aan de overwinning hielp. Casemiro ging betrekkelijk overdreven naar het gras nadat Cheick Doucouré een poging waagde om de bal weg te schieten. "De avond van de Oscars is groots begonnen. Een film? #neverendingstory Atléticos , welke kiezen jullie?", zo reageerde Atlético met een knipoog richting de Oscaruitreikingen op de gebeurtenissen in het Estadi Ciutat de València. De tweet van los Colchoneros lokte een reactie van Daniel Carvajal uit.



📽 La noche de los Oscars ha arrancado a lo grande. ¿Una película?

#LaHistoriaInterminable . Atléticos, ¿cuál elegís vosotros? 🎭 — Atlético de Madrid (@Atleti) 24 februari 2019

"Ik raad jullieofaan. Ik heb ze op dvd", zo wees de vleugelverdediger Atlético op twee documentaires over de nederlagen tegen Real in de Champions League-finale. In gesprek methad Carvajal al zijn mening gegeven over de strafschop die Real uiteindelijk aan de overwinning zou helpen tegen Levante. "Ik hoorde van 25 afstand meter dat Casemiro geraakt werd.""Ik ben geen scheidsrechter, ik neem geen beslissingen. Als zowel de scheidsrechter, die erg dichtbij stond, als de videoscheidsrechter een strafschop vaststellen... In het verleden zijn er ook weleens ergere dingen gebeurd, maar kregen we niets. Het is moeilijk om scheidsrechter te zijn en wij moeten ons daar niet teveel mee bemoeien", aldus Carvajal. Voor Real Madrid wacht komende woensdag de return van de halve finale van de Copa del Rey, tegen Barcelona. "Totdat we definitief LaLiga niet meer kunnen winnen, blijven we ervoor strijden. De competitiewedstrijd tegen Barcelona is een finale, maar eerst wacht de ontmoeting van woensdag."