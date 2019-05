'Atlético schrok van plan Griezmann en maakte vertrek vervroegd bekend'

In een bescheiden videoboodschap maakte Antoine Griezmann dinsdagavond bekend te zullen vertrekken bij Atlético Madrid.

Als het aan de spits zelf had gelegen, was zijn besluit met veel meer bombarie aangekondigd. Volgens Cadena SER wilde Griezmann opnieuw een documentaire maken, maar stak Atlético daar een stukje voor.

Griezmann bracht afgelopen zomer al een documentaire uit over zijn beslissing van destijds om bij Atlético te blijven. Er was toen veel te doen om La Decísion , mede omdat de documentaire werd geproduceerd door Kosmos Studios. Die filmmaatschappij is opgericht door -verdediger Gerard Piqué en de documentaire stond in het teken van de beslissing van Griezmann om níét naar Barcelona te gaan. Dat lijkt hij nu wel te gaan doen.



Atlético wilde nieuwe ophef voorkomen en stak een stokje voor de plannen van Griezmann om een nieuwe documentaire te maken. Toen de clubleiding van de geplande publiciteitsstunt hoorde, werd zijn vertrek vervroegd aangekondigd en moest Griezmann de eerdergenoemde video opnemen. Die beelden werden gepubliceerd via het officiële clubkanaal van Los Rojiblancos .



"Ik heb besloten om te vertrekken, om andere dingen te zien en andere uitdagingen aan te gaan", zei de Fransman onder meer. "Dit heeft mij veel moeite gekost, maar dit is wat ik voel en nodig heb. Het zijn vijf belangrijke jaren geweest, waarin ik mijn eerste grote prijzen heb gewonnen. Ik zal jullie voor altijd in mijn hart meedragen, dat wilde ik jullie na de coach en de club ook laten weten." Atlético en Barça gaan volgens berichten uit Spanje deze week weer met elkaar om de tafel, maar de kans is groot dat zijn transferclausule van 125 miljoen euro op tafel moet komen.