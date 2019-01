Atlético Madrid wil tweetal spelers ruilen voor Morata

Atlético Madrid is bereid om twee zomeraankopen te laten gaan om in januari Álvaro Morata weg te halen bij Chelsea.

Goal begrijpt dat de Rojiblancos hebben aangeboden om Nikola Kalinic en Gelson Martins bij de deal te betrekken, aangezien The Blues alleen van Morata af willen als ze een vervanger kunnen vinden.



Atlético wil één van de twee spelers naar Londen laten gaan als deel van de Morata-deal, maar de club hoopt beide van de loonlijst te kunnen halen. Kalinic werd in augustus voor vijftien miljoen euro overgenomen van AC Milan, maar hij heeft moeite om zich in de Spaanse hoofdstad aan te passen aan de stijl van coach Diego Simeone. De Kroatische international scoorde maar drie keer in zeventien officiële optredens.



Gelson Martins ondertekende een zesjarig contract bij Atlético nadat hij zijn verbintenis bij Sporting Clube de Portugal had laten beëindigen. Mogelijk moeten de Spanjaarden echter een compensatie betalen en naar verluidt eist Sporting liefst 105 miljoen euro voor de speler. Martins was in twaalf duels voor zijn nieuwe club maar één keer trefzeker.



Met het aanbieden van één van beide spelers hoopt Atlético meer kans te hebben om Morata naar Madrid te halen. De club is bereid om de huursom van drie miljoen euro te betalen en in juni heeft men dan de optie om de overstap definitief te maken.



Atlético wil echter maar de helft van Morata's salaris te betalen, terwijl Chelsea juist wil dat de Madrilenen het hele salaris voor hun rekening nemen. De spits verdient op Stamford Bridge zo'n 135.000 euro per week.

Morata had afgelopen weekend gesprekken met verschillende geïnteresseerde clubs. Sevilla was daar één van, maar de Andalusiërs hebben de komst van de aanvaller inmiddels uit hun hoofd gezet. Morata wordt voor hen te duur.



Barcelona is ook genoemd als mogelijke bestemming, al schrijven Spaanse media dat de club nu achter Cristhian Stuani aan zit als back-up voor Luis Suarez.



Ondertussen staat Gonzalo Higuaín bovenaan het lijstje van manager Maurizio Sarri om Morata te vervangen. De Argentijn ziet het naar verluidt wel zitten om zijn huurperiode bij AC Milan te beëindigen voor een nieuwe samenwerking met de man die zijn coach was bij Napoli.