'Atlético Madrid weet dat Griezmann helemaal rond is met Barcelona'

Antoine Griezmann maakt volgens Spaanse media komende zomer alsnog de overstap van Atlético Madrid naar Barcelona.

Griezmann werd afgelopen zomer al nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer, maar hij koos er toen na een maandenlange geruchtenstroom voor om toch bij Atlético te blijven. De Catalanen azen een jaar later echter naar verluidt opnieuw op de komst van de Fransman.



Cadena SER weet te melden dat Atlético zich inmiddels neer heeft gelegd bij het vertrek van zijn sterspeler. Griezmann zou persoonlijk al helemaal rond zijn met de kampioen van Spanje en Los Colchoneros zijn ook op de hoogte van de afspraken die de aanvaller met heeft gemaakt. Het enige resterende obstakel vormt de transfersom die op tafel moet komen om zijn tot medio 2023 doorlopende contract af te kopen.



De Spaanse radiozender noemt hierbij twee opties: Barça en Atlético zouden om de tafel kunnen gaan zitten om samen tot een bedrag te komen. De tweede mogelijkheid is dat Barcelona de transferclausule van 125 miljoen euro, die na 1 juli ingaat, gaat lichten om zo meteen een einde te maken aan de onduidelijkheid. Zeker is dat de twee clubs een soortgelijk scenario als zich vorig jaar voordeed willen voorkomen en daarom snel een akkoord willen sluiten. Deze week wordt een vergadering verwacht waarbij alle details zullen worden gladgestreken.



Als Griezmann inderdaad verhuist naar Camp Nou, wordt hij de tweede grote aankoop van Barcelona voor het aankomende seizoen. De club verzekerde zich begin dit jaar immers voor een bedrag van maximaal 86 miljoen euro al van de komst van Frenkie de Jong. -aanvoerder Matthijs de Ligt wordt bovendien ook al maanden in verband gebracht met een overstap naar de Spaanse grootmacht.