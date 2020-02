'Atlético Madrid start gesprekken met topdoelwit in Barcelona'

Ivan Rakitic is dit seizoen niet langer zeker van een basisplaats bij Barcelona en het is dan ook de vraag of hij zijn contract zal uitdienen.

De Kroaat lijkt met in ieder geval een optie te hebben, aangezien los Colchoneros hem naar verluidt hebben gebombardeerd tot 'prioriteit' voor aankomende zomer. Rakitic' contract in Camp Nou verloopt in de zomer van 2021.

Cadena SER weet dinsdag te melden dat Atlético de eerste gesprekken met het kamp-Rakitic al achter de rug heeft. De middenvelder stond volgens de berichtgeving al langer op het lijstje in het Wanda Metropolitano en is nu het 'topdoelwit' geworden.

Rakitic sprak afgelopen zondag opnieuw zijn onvrede over zijn huidige situatie uit en liet ook weten nagedacht te hebben over een vertrek. "De manier waarop ik ben behandeld door de staf van (de inmiddels vertrokken, red.) Ernesto Valverde is jammer en niet goed."

"Het waren slechte tijden, maar dat behoort nu inmiddels tot het verleden. Er hebben zich situaties voortgedaan die ik niet verdiende", liet hij onder meer optekenen door verschillende Spaanse media. "Dat weten de mensen die de beslissingen nemen en dat weten de spelers."

"We zijn hier niet om te lachen of grappen te maken. Het beste voor de club moet ook het beste voor ons als spelers zijn. Ik heb geprobeerd om het te accepteren en nu wil ik genieten."

Rakitic speelt sinds de zomer van 2014 voor en was in voorgaande jaren een belangrijke schakel bij de Catalanen. Dit seizoen is de concurrentie door de aanwezigheid van onder meer Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Arturo Vidal en Arthur echter fors en is hij lang niet altijd verzekerd van een basisplaats.

Naast Rakitic zou ook nog steeds Edinson Cavani een doelwit voor Atlético zijn, al gooien problemen met zijn zaakwaarnemer mogelijk wel roet in het eten.