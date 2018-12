Atlético Madrid sluit winters vertrek Lucas Hernández uit

Atlético Madrid staat in januari Lucas Hernández niet toe om te vertrekken, maar een zomerse overstap naar Bayern München is niet uitgesloten.

De Franse international werd de afgelopen weken sterk in verband gebracht met de regerend Duits landskampioen. Atlético heeft al proberen afstand te doen van die bericht, waar voorzitter Enrique Cerezo beweerde: "Hij wil bij ons blijven."

Die houding is nu herhaald in aanloop naar de winterse transferwindow. In gesprek met Goal en Spox vertelt uitvoerend directeur Miguel Ángel Gil Marín: "De speler kan Atlético Madrid neit verlaten in deze winterse transferperiode."

"We hebben een goede relatie met Bayern en zullen hen in januari ontmoeten om de situatie te evalueren. Als de speler wil vertrekken, zullen we erover praten, maar alleen over een transfer in juli."





De vijftienvoudig Frans international heeft een ontsnappingsclausule van tachtig miljoen euro in zijn contract staan, waaraan moet worden voldaan om een deal te kunnen sluiten.

Hernández kwam dit seizoen in zeventien wedstrijden van Atlético binnen de lijnen, waarvan tien in LaLiga. Hij hersteld momenteel van een knieblessure.