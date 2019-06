'Atlético Madrid schakelt rap door en meldt zich met veertig miljoen bij Real'

Rodri gaat Atlético Madrid deze zomer hoogstwaarschijnlijk verlaten. De 22-jarige middenvelder heeft aangegeven toe te zijn aan een volgende stap.

zou daarbij de beste papieren hebben om de Spanjaard over te nemen. Atlético is al bezig om een opvolger te vinden en komt volgens Marca uit bij .



Manchester City zou volgens verschillende media, net als , bereid zijn om de afkoopclausule van Rodri ter hoogte van zeventig miljoen euro te lichten. Atlético kijkt zodoende verder en gaat mogelijk zakendoen met stadsgenoot Real. Marcos Llorente, die mag vertrekken bij de Koninklijke, is een belangrijke kandidaat om aan de slag te gaan bij los Colchoneros.



Volgens Marca heeft Atlético zich al met een bod van veertig miljoen euro gemeld in het Santiago Bernabéu. De kans is groot dat Real akkoord gaat, daar Llorente weinig perspectief op speeltijd heeft onder trainer Zinédine Zidane. Llorente, die tot medio 2022 vastligt, zou openstaan voor de overstap, aangezien de 24-jarige middenvelder het erg naar zijn zin heeft in Madrid.



Llorente stond ook hevig in de belangstelling van . Trainer Antonio Conte wilde de middenvelder graag naar Milaan halen en de entourage van Llorente had al gesprekken achter de rug met Inter. Llorente zou echter een streep door de transfer hebben gezet, aangezien hij zeer gehecht is aan de Spaanse hoofdstad en Madrid niet zou willen verlaten.