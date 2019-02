Atlético Madrid moet Diego Costa missen in return tegen Juventus

De Spaanse spits kreeg in de achtste finale van de Champions League al na acht minuten geel, wat hem een schorsing oplevert voor de return.

Diego Costa was lange tijd een vraagteken voor de basisopstelling, maar hij werd na weken van blessureleed fit genoeg bevonden om te starten tegen Juventus en al binnen tien minuten werd zijn naam opgeschreven door de scheidsrechter, die zag hoe de spits te vroeg uitliep bij een vrije trap van Cristiano Ronaldo.

Dat was alweer zijn derde kaart van het toernooi, waardoor hij nu de return in Turijn moet missen. De zware straf van de arbiter leidde een golf van protest in bij de spelers en fans van Atlético Madrid, maar het mocht niet baten voor de ervaren spits, die zag hoe Ronaldo dichtbij een goal kwam, ware het niet dat Jan Oblak spectaculair redde op de eerste echte kans van de wedstrijd.

Atlético Madrid-trainer Diego Simeone kan nu alvast puzzelen op zijn formatie voor de return, die op 12 maart wordt gespeeld op Italiaanse bodem. Alvaro Morata, een voormalig speler van Juve, zou een logische vervanger zijn, terwijl ook Angel Correa bewezen heeft complementair te zijn aan de onomstreden Antoine Griezmann. De Madrilenen moeten het ook stellen zonder Thomas Partey, die tien minuten voor rust op de bon werd geslingerd na een domme tackle op Paulo Dybala.