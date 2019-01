Atlético Madrid mengt zich in strijd om Morata

De aanvaller werd in verband gebracht met Sevilla, maar er is nu een nieuwe club die in strijd is om zijn diensten.

Atlético Madrid heeft zich bij de strijd aangesloten om Álvaro Morata om huurbasis vast te leggen, zo begrijpt Goal.

De Chelsea-aanvaller is de afgelopen weken in verband gebracht met een vertrek bij de club, waar zijn problemen ervoor gezorgd hebben dat the Blues naar een andere richting kijken.

Sevilla werd gezien als de favoriet om hem vast te leggen, maar de onderhandelingen over een huurovereenkomst met een clausule voor een defintieve overname moet nog worden afgerond, hoewel de club bereid is het volledige loon van Morata van 154.000 euro per week te betalen om hem naar Andalusië te halen.

De directeur voetbalzaken van de club, Joaquín Caparrós, verklaarde onlangs dat hij denkt dat de aanvaller zich bij Sevilla wil voegen, maar geeft toe dat een doel met Chelsea "heel, heel gecompliceerd" zou zijn.

Nu zijn de zaakwaarnemers van de Spaanse spits ook in gesprek met Atlético Madrid over een tijdelijke transfer.

In de komende 48 uur zullen vertegenwoordigers van Morata een bespreking hebben met Atlético over een mogelijke komst op huurbasis naar de club. De geboren Madrileen speelde van 2005 tot 2007 in de jeugdopleiding van de club voordat hij overstapte naar Getafe en, uiteindelijk, Real Madrid.

Goal begrijpt dat Morata graag zou terugkeren naar Madrid, waar hij omringd zou worden door familie en vrienden.

Als hij naar Atlético zou verhuizen, zou hij zich bij een andere voormalige Chelsea-ster voegen als onderdeel van de aanval van de club in de persoon van Diego Costa, die dit seizoen vier keer scoorde in vijftien wedstrijden.

Antoine Griezmann is de topscorer in de competitie met acht doelpunten, waar geen van zijn teamgenoten meer dan twee keer heeft gescoord in LaLiga.

Diego Simeone is een fan van Morata en ziet het vermogen van de aanvaller om met zijn rug naar het doel te spelen als iets dat een belangrijke aanwinst kan zijn voor Atlético's aanval.

De blessureproblemen van Costa dragen ook bij aan de behoefte van de club in een aanvaller, ook al is het tot aan de zomerse transferperiode.

Lees beneden verder

Morata maakte dit seizoen vijf doelpunten in zestien Premier League-wedstrijden voor Chelsea, terwijl hij er nog twee maakte in de Europa League.

De 26-jarige aanvaller stapte in juli 2017 voor 66 miljoen euro over van Real Madrid naar Chelsea, maar maakte slechts zestien Premier League-doelpunten voor de club.

Morata ontbrak dinsdagavond in Chelsea's eerste halvefinale wedstrijd van de League Cup tegen Tottenham Hotspur (1-0 nederlaag) vanwege een hamstringblessure.