Atlético Madrid haalt voormalig doelwit van Ajax als zesde aanwinst

Ivan Saponjic mag zich speler van Atlético Madrid noemen.

De Spaanse topclub kondigt donderdagavond via de officiële kanalen de komst van de aanvaller voor drie seizoenen aan. Spaanse media stellen dat een transfersom van drie miljoen euro ontvangt voor een, onbekend, deel van de transferrechten.



Saponjic was sinds de zomer van 2017 actief bij as Águias, die hem tussendoor verhuurden aan Zulte Waregem en hem afgelopen seizoen zijn wedstrijden bij Benfica B lieten spelen. In de voorbije voetbaljaargang maakte hij 6 doelpunten in 28 wedstrijden namens de beloften en de aanvaller was vorige maand ook namens Servië Onder-21 present op het EK in Italië en San Marino, waar hij in de poulefase in actie kwam tegen Denemarken.



had in januari naar Saponjic geïnformeerd, zo verzekerden enkele Spaanse kranten een paar dagen geleden. Benfica liet toen echter laten weten dat hij niet mocht vertrekken, omdat de Portugese grootmacht de fout die het eerder maakte met Luka Jovic niet wilde herhalen. Saponjic’ landgenoot werd eerder voor twee seizoenen aan verhuurd, waarna de Duitsers hem voor zeven miljoen euro definitief inlijfden en hem vrijwel meteen voor zestig miljoen doorverkochten aan .



was op zoek naar naar een spits als back-up van Álvaro Morata en Diego Costa, al zal laatstgenoemde waarschijnlijk vertrekken. Hij is de zesde zomerse aanwinst na Marcos Llorente, Héctor Herrera, Felipe, João Félix en Renan Lodi.