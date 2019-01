Atlético Madrid haalt Álvaro Morata terug naar Spanje

Álvaro Morata zet zijn loopbaan definitief voort bij Atlético Madrid.

De Spaanse topclub laat via de officiële kanalen weten de 26-jarige aanvaller de komende achttien maanden te huren van Chelsea, waar Morata onder Maurizio Sarri op een zijspoor was beland. Het betekent voor de Spaans international een terugkeer, daar hij een deel van zijn opleiding genoot bij los Colchoneros .

Als een verrassing komt de transfer niet: Morata arriveerde in de nacht van zaterdag op zondag op het vliegveld van Madrid en nam toen in gesprek met diverse Spaanse media al een voorschot op zijn transfer. "Ik ben erg blij met deze stap. Ik wacht hier al dagen op. Ik moet nog een medische keuring ondergaan. Ik kan niet wachten totdat alles achter de rug is, alles gaat beginnen en ik met mijn teamgenoten kan gaan trainen", zo liet de spits optekenen.





Inmiddels heeft Morata de medische keuring met succes doorlopen en een huurcontract voor achttien maanden ondertekend in het Wanda Metropolitano. Chelsea kan de aanvaller aan het einde van het seizoen terughalen, maar kan dit alleen doen als hij de komende voetbaljaargang tot de A-selectie gaat behoren: een zomerse verhuur of verkoop aan een derde partij dooris niet toegestaan, verzekeren diverse Spaanse media.Atlético heeft voorts een optie om Morata aan het einde van het seizoen definitief over te nemen, indien Chelsea de verhuur tot medio 2020 voortijdig wil beëindigen. Het contract van Morata op Stamford Bridge loopt nog door tot de zomer van 2022. De spits werd in de zomer van 2017 voor ongeveer 80 miljoen euro door Chelsea opgepikt bij Real Madrid, maar de Londenaren beleefden in anderhalf jaar tijd weinig plezier aan Morata: in 72 officiële duels was hij goed voor slechts 24 doelpunten en 6 assists.Morata speelde als gezegd eerder in Spanje jarenlang voor Real Madrid en diende verder ook nog twee seizoenen Juventus. Als jochie speelde hij ook in de jeugd van Atlético en Getafe. "Bij Atlético is alles begonnen, daar ben ik met voetballen begonnen. Iedereen weet hoe mijn geschiedenis eruitziet en wat dit voor mij betekent. Het verleden is het verleden en kan niet worden veranderd. Maar ik ben trots op mijn verleden", vertelde Morata zondagochtend al.