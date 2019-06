Atlético Madrid gaat strijd aan met Man City om handtekening João Félix

Atlético Madrid is klaar om met Manchester City de strijd aan te gaan om Benfica's wonderkind João Félix aan te trekken.

Goal kan bevestigen dat Atlético de Portugese international hoopt te overtuigen dat hij meer speeltijd in het eerste elftal in het Wanda Metropolitano zal krijgen dan bij de Premier League-kampioen. Félix beleefde dit jaar zijn grote doorbraak nadat hij 20 keer scoorde en 11 assists gaf in 43 wedstrijden in alle competities. Verschillende Europese topclubs zijn nu geïnteresseerd in de negentienjarige aanvaller.

, en zijn allemaal genoemd als potentiële bestemmingen voor het seizoen 2019/20, terwijl Goal in april meldde dat hij werd gezien als een optie om het team van Josep Guardiola te versterken. City blijft enthousiast en heeft ontmoetingen gehad met Félix's zaakwaarnemer Jorge Mendes om een transfer van de tiener te bespreken.

Nu er interesse is van Atlético zou Félix de overstap kunnen maken naar de Spaanse hoofdstad, waarbij los Rojiblancos een sterke relatie hebben met Benfica en Mendes. Hoewel ze in financieel opzicht niet kunnen concurreren met City, is er bij Atlético een groeiend geloof dat de mensen om Félix heen hem overtuigen om naar de nummer twee van LaLiga te vertrekken en de verhoogde kans dat hij in de meeste wedstrijden aan de aftrap zal verschijnen.

Werken onder Diego Simeone wordt ook gezien als een vooruitzicht dat de speler zou intrigeren. Hoewel hij een transferclausule van 120 miljoen euro in zijn contract heeft staan, heeft Atléti het gevoel dat als ze de speler kunnen overtuigen, ze dan kunnen onderhandelen over een lager transferbedrag.

Mocht Félix de overstap maken naar Atlético, dan zou hij waarschijnlijk de vervanger worden van Antoine Griezmann, die heeft bevestigd dat hij deze zomer de club zal verlaten. Dat heeft ervoor gezorgd hij er speculatie is ontstaan over interesse van .

De Franse international Griezmann is een van de spelers in de selectie van Simeone die deze zomer afscheid neemt van de club. De Argentijn wil de nodige veranderingen doorvoeren.

Verdedigingsduo Diego Godín en Juanfran hebben beiden aangekondigd dat ze zullen vertrekken wanneer hun contracten oplopen op 30 juni. Het contract van linksback Filipe Luís loopt ook a, maar zijn toekomst is minder duidelijk. De transfer van Lucas Hernández voor tachtig miljoen euro naar is al afgerond, waardoor Simeone weinig defensieve opties heeft ondanks dat het al een akkoord heeft bereikt om 's Felipe aan te trekken.

Barcelona's rechtsback Nélson Semedo en 's linksback Marcos Alonso zijn als doelwit naar voren gekomen, maar tot nu toe is Felipe hun enige bevestigde zomeraankoop.

Doelman Jan Oblak zou de club ook willen verlaten, terwijl middenvelder Rodri een van de belangrijkste zomerdoelwitten van Man City is, dat een back-up zoekt voor Fernandinho. De toekomst van spits Álvaro Morata is onduidelijk. De Spaanse spits zou graag defenitief overkomen van Chelsea.

The Blues hebben echter een transferverbod deze zomer, waardoor Morata komend seizoen mogelijk nodig is op Stamford Brigde en vooral omdat de huurovereenkomst van Gonzalo Higuaín niet wordt verlengd.