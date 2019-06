'Atlético Madrid denkt aan Ajacied als alternatief voor Hermoso'

Daley Blind staat in de belangstelling van Atlético Madrid, zo weet Marca te melden.

Mario Hermoso van staat bovenaan het wensenlijstje van de Spaanse topclub, maar Atléti hikt tegen zijn vraagprijs aan. Pas wanneer hij definitief niet haalbaar blijkt, komt Blind in beeld. Samen met Nicolás Otamendi van wordt de Ajacied gezien als alternatief.



De 24-jarige Hermoso maakte in 2017 transfervrij de overstap van naar Espanyol en is daar uitgegroeid tot een belangrijke kracht. Het afgelopen seizoen kwam hij 32 keer in actie in LaLiga en was hij 3 keer trefzeker. Ondanks dat zijn contract volgend jaar afloopt, vraagt Espanyol de hoofdprijs en wordt er vastgehouden aan een vraagprijs van veertig miljoen euro, zoals opgenomen in zijn verbintenis. wil een dergelijk bedrag niet betalen en kijkt daarom naar alternatieven.



Zodoende is Blind in beeld gekomen. Volgens de krant is de Oranje-international een vergelijkbare speler als Hermoso, omdat hij zowel als linksback als centrale verdediger uit de voeten kan. De voorkeur van trainer Diego Simeone zou echter uitgaan naar zijn landgenoot Otamendi van Manchester City, vanwege zijn kwaliteiten in de lucht. Zijn hoge salaris kan echter een obstakel vormen. Atlético Madrid blijft echter hopen op de komst van Hermoso.



Blind keerde een jaar geleden terug bij . Nadat hij op een zijspoor was beland bij wilde hij in Amsterdam weer aan spelen toekomen. Ajax telde 16 miljoen euro voor hem neer, een bedrag dat door bonussen kon oplopen naar maximaal 20,5 miljoen euro. Hiermee kan hij de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis worden. Zijn contract in de Johan Cruijff ArenA loopt door tot de zomer van 2022.