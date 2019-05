Atlético en Sporting komen tot akkoord na eis van 105 miljoen euro

Sporting Portugal stapte eerder dit jaar naar de rechter om 105 miljoen euro te eisen voor de transfer van Gelson Martins naar Atlético Madrid.

De Portugezen melden dinsdag via de officiële kanalen dat ze een veel kleiner bedrag, namelijk 22,5 miljoen euro, overhouden aan de verkoop van de vleugelaanvaller, die in de zomer van 2018 de overstap maakte richting Atlético.

De club van trainer Marcel Keizer was maandenlang aan het procederen, maar ziet na de overeenkomst met Atlético af van verdere juridische stappen. Martins werd ruim een jaar geleden op het trainingsveld aangevallen door woedende Sporting-supporters en wilde direct zijn doorlopende contract nietig laten verklaren. Collega-aanvaller Bas Dost was destijds ook slachtoffer van het wangedrag van de aanhangers.



Martins zette in Madrid zijn handtekening onder een verbintenis tot medio 2023, maar trainer Diego Simeone maakte slechts sporadisch gebruik van zijn diensten. De 24-jarige buitenspeler kwam in de eerste seizoenshelft tot slechts acht optredens in het shirt van los Colchoneros. nam Martins in januari op huurbasis over van de nummer twee in LaLiga.



Luciano Vietto bewandelt de omgekeerde weg. De Argentijnse aanvaller, die afgelopen seizoen op huurbasis uitkwam voor en de degradatie van the Cottagers van dichtbij meemaakte, verruilt Atlético aankomende zomer voor Sporting. De topclub uit Spanje ontvangt 7,5 miljoen euro voor Vietto en heeft tijdens de onderhandelingen een doorverkooppercentage van vijftig procent bedongen.