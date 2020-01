Atalanta winkelt na successen voor miljoenen opnieuw in Eredivisie

Lennart Czyborra ruilt de Eredivisie in voor de Serie A.

De linksback van stapt over naar Atalanta, zo maken beide clubs woensdagmiddag wereldkundig via de officiële kanalen. Hoewel er geen mededeling wordt gedaan over de hoogte van de transfersom, houdt de -club naar verluidt een bedrag van 3,5 á 4 miljoen euro over aan de verkoop van de twintigjarige verdediger.

De transfer van Czyborra komt niet uit de lucht vallen. De interesse speelde al enige tijd en eerder deze week bevestigde technisch directeur Tim Gilissen dat de speler toestemming had gekregen om te onderhandelen met een andere club. Bij Atalanta wordt hij waarschijnlijk de stand-in van Robin Gosens, die eveneens een verleden heeft bij Heracles.

Czyborra speelde sinds de zomer van 2018 in Almelo, nadat hij werd overgenomen van . Eerder haalde Atalanta met Hans Hateboer ( ) en Marten de Roon (sc ) al meer spelers weg uit de Eredivisie.

Gosens is blij met de komst van Czyborra naar Bergamo, zo liet hij onlangs weten in gesprek met TC Tubantia. "Geweldig voor hem", aldus de ex-Heraclied. "Eindelijk weer eens een Duitser om Duits mee te praten. Hij heeft ook nog dezelfde achtergrond als ik, we kennen dezelfde mensen, dat schept een band. Heracles kennende zit het met zijn mentaliteit en karakter ook goed, ik kijk er naar uit."

Czyborra kwam dinsdag aan in Italië en werd met succes medisch gekeurd, alvorens hij zijn handtekening zette onder een meerjarig contract bij de achtste finalist van de . De voormalig jeugdspeler van Schalke kwam dit seizoen tot negentien competitiewedstrijden, waarin hij goed was voor twee doelpunten en evenveel assists. Zijn contract in Almelo liep nog door tot medio 2021.

Volgens Heracles-trainer Frank Wormuth wordt er gezocht naar een vervanger van Czyborra. "En dat wordt geen 35-jarige kant-en-klare-speler die we voor 5 euro gaan ophalen", aldus de Duitse coach. "Het wordt weer een project, zoals wij bij Heracles altijd projectjes doen. Wij gaan een speler ophalen die zich bij ons verder gaat ontwikkelen en dan de volgende stap gaat zetten, zoals Lennart dat ook gaat doen."