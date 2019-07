Aston Villa haalt Egyptisch international voor tien miljoen weg uit Turkije

Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan, alias Trezeguet, vervolgt zijn loopbaan bij Aston Villa, zo maakt de Engelse club via de officiële kanalen bekend.

De Egyptische vleugelaanvaller zet in Birmingham zijn handtekening onder een meerjarig contract. Aston Villa neemt Trezeguet over van het Turkse Kasimpasa, dat naar verluidt tien miljoen euro aan zijn vertrek overhoudt.



Trezeguet speelde sinds 2017 voor Kasimpasa, dat hem in eerste instantie op huurbasis overnam van . De 41-voudig Egyptisch international had op dat moment twee jaar in Brussel achter de rug, waarin hij ook nog een seizoen verhuurd werd aan Royal Excel Moeskroen. Kasimpasa telde vorige zomer twee miljoen euro neer om Trezeguet definitief over te nemen van Anderlecht en verkoopt hem nu voor het vijfvoudige aan Aston Villa.



We are delighted to confirm the signing of @Trezeguet from Kasimpasa for an undisclosed fee, subject to a work visa and international clearance.. ✍️



Full story 👉 https://t.co/oOgW3wP2Cs#WelcomeTrezeguet #AVFC pic.twitter.com/C2QghlFiaw — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 24, 2019

In de afgelopen twee jaar kwam Trezeguet namens Kasimpasa tot 71 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 25 doelpunten en 18 assists. De overstap van Trezeguet naar de Premier League-promovendus hing al een tijdje in de lucht, daar hij dinsdag in Birmingham arriveerde. Aston Villa meldt nu dat alleen het papierwerk nog afgerond moet worden, alvorens de vleugelaanvaller speelgerechtigd is."We zijn heel blij dat we metkunnen werken, ik heb hem een aantal keer aan het werk gezien. Hij is het type vleugelaanvaller dat we zochten, een doelpuntenmaker die problemen veroorzaakt in de verdediging van de tegenstander", licht manager Dean Smith de komst van Trezeguet toe op de website van Aston Villa. De buitenspeler was deze zomer met Egypte actief op de Afrika Cup, waar Zuid-Afrika in de achtste finale te sterk was.