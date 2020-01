Assistkoning Thomas Müller belangrijker dan ooit voor Bayern München

De Duitse routinier dacht aan een vertrek uit München, maar nu is hij binnen en buiten de lijnen weer een sleutelfiguur voor de kampioen.

Na zes wedstrijden op de reservebank onder Niko Kovac gebeurde het ondenkbare; Thomas Müller sprak openlijk over een eventueel vertrek bij .

Müller draagt al sinds zijn tiende het shirt van de Rekordmeister en hij won de afgelopen twintig jaar alle clubprijzen die er te winnen zijn. Toch gaf hij in oktober toe dat hij dacht aan een transfer.

"Als de technische staf mij in de toekomst als een wisselspeler ziet, moet ik over mijn situatie gaan nadenken", zei de aanvaller. "Ik ben te ambitieus om dat niet te doen."

Nu, drie maanden later, is zijn aantal speelminuten flink toegenomen onder interim-trainer Hansi Flick.

Kovac had de verkeerde overtuiging dat Müller en Philippe Coutinho niet samen in dezelfde aanvalslinie konden spelen. Flick heeft ervoor gezorgd dat het toch werkt, door een 4-1-4-1-formatie te hanteren waarin beide spelers Robert Lewandowski steunen. De Duitse veteraan speelt soms op rechts in plaats van het centrum.

Die opstelling is het spel van zowel Lewandowski als Müller echt ten goede gekomen. De Pool is gedeeld topscorer van de (twintig goals), terwijl Müller het vaakst een teamgenoot liet scoren (twaalf assists).

"Het is makkelijker met Thomas in mijn buurt", gaf Lewandowski al toe. "Hij schiet mij vaak te hulp en we vullen elkaar heel goed aan. Thomas is altijd op weg naar het doel van de tegenstander, met veel beweging."

"We hebben altijd een speler extra in het strafschopgebied als hij meespeelt. Ik heb dan wat meer ruimte, omdat ik niet meer altijd twee of drie tegenstanders om me heen heb. Misschien gaan we nog vaker samen spelen."

Zondag opende Müller de score tegen en gaf hij de assist bij het laatste Beierse doelpunt van Ivan Perisic (0-4).

Het was zijn twaalfde assist van dit seizoen, nadat hij voor de winterstop het Bundesliga-record al verbrak voor de meeste assists in de eerste seizoenshelft (elf stuks). Müller gaat ongetwijfeld zijn eigen record van veertien assists in 2017/18 verbeteren en mogelijk schiet hij ook het competitierecord van Kevin De Bruyne (21) uit 2014/15 uit de boeken.

Jadon Sancho was vorig seizoen met veertien assists de beste aangever en de Engelsman staat nu al op tien. Müller doet het echter beter dan iedereen, want de routinier schreef in maar liefst negen van de laatste tien seizoenen ten minste tien assists op zijn naam.

De 100-voudig international liet in de jaren '10 ploegmaten bovendien vaker scoren dan iedere andere speler. De cijfers: 140 assists in 314 wedstrijden van 2010 tot eind 2019. Nummer twee op dat lijstje was Franck Ribéry met 104 en vervolgens kwam Marco Reus met 83.

Na het vertrek van Ribéry en Arjen Robben afgelopen zomer zit Bayern München in een overgangsfase. In eerste instantie was Kovac belast met het leiden van die verandering, maar na teleurstellende resultaten heeft assistent-coach Flick het stokje inmiddels overgenomen.

Hoewel hij deel uitmaakte van de trainersstaf van de Duitse selectie die in 2014 wereldkampioen werd, is dit Flick's eerste periode als hoofdtrainer. Hij heeft Müller aangewezen als één van zijn leiders op het veld, maar ook daarbuiten.

"Hij is belangrijk voor de club, op het EK na heeft hij alles gewonnen wat je kan winnen", aldus de trainer. "Hij is intelligent en hij kan een team leiden."

Dat vertrouwen werd al zeer goed beloond, want onder leiding van de nieuwe coach verkeert Müller in topvorm. Van zijn twaalf assists in de Duitse competitie leverde hij er acht sinds de overname van Flick.

Müller lijkt de gedachte om te vertrekken naar zijn achterhoofd te hebben verplaatst. De sleutelspeler van Bayern liet zelfs doorschemeren dat hij een contractverlenging misschien wel ziet zitten.

"Voor mij persoonlijk was er een periode waarin ik absoluut niet tevreden was. Het is geen probleem om op de bank te zitten, maar op een gegeven moment zat ik zes wedstrijden achter elkaar op de bank. Dat was geen makkelijke tijd", sprak Müller tegenover Sport Bild.

"Al met al was het toch een goed halfjaar voor mij, omdat ik ben getest. En ik vind dat ik die test goed heb doorstaan. Zo ben ik sterker geworden door deze situatie en heb ik nu veel vertrouwen."

Bayern München staat inmiddels tweede in de Bundesliga en de achterstand op koploper is teruggebracht tot vier punten. Er zijn al speculaties dat Flick komende zomer een vast contract krijgt en dus mag blijven.

Als hij inderdaad een permanent contract ondertekent, dan is dat Müller's belangrijkste 'assist' van het seizoen geweest.