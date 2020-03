Assistent Setién gaat los op Griezmann: "Verdomme, schiet hem erin"

Het thuisduel van Real Madrid met Barcelona (2-0) van zondagavond bracht zoals vanouds weer de nodige emoties met zich mee.

In de Spaanse media wordt met veel interesse teruggekeken op het gedrag van Eber Sarabia tijdens El Clásico.

De assistent-trainer van barstte in woede uit toen Antoine Griezmann een grote mogelijkheid om zeep hielp namens de Catalaanse grootmacht.

Het Spaanse televisiestation Vamos schakelde liplezers in om te ontdekken wat Sarabia zei na de misser van Griezmann in het Santiago Bernabéu. "Verdomme Antoine, schiet die bal er gewoon in", zou de rechterhand van trainer Quique Setién hebben gezegd in al zijn frustratie.

Barcelona dwong enkele goede kansen af in de eerste helft, maar tot doelpunten leidde dat niet. "Schiet verdomme nou eens een keer", foeterde Sarabia na de zoveelste gemiste kans van de bezoekers.

Griezmann was volgens Vamos niet de enige die de volle laag kreeg van Sarabia. Een andere speler van Barcelona, die niet bij naam wordt genoemd, moest het ook ontgelden bij de assistent-coach. "Hij voert zijn taken helemaal niet uit", zo luidde het harde oordeel.

Sarabia zag lijdzaam toe hoe Karim Benzema de defensie van Barcelona problemen bezorgde. "Ze moeten niet zo ver naar achteren spelen, daar weet Benzema wel raad mee. Hierdoor worden we steeds meer naar achteren gedrongen. De ruimtes moeten een stuk kleiner worden."

Barcelona liep tegen Real tegen een gevoelige nederlaag aan. In de slotfase waren Vinícius Júnior en Mariano Díaz trefzeker, waardoor de Koninklijke de koppositie heeft veroverd in LaLiga.

De voorsprong op Barcelona bedraagt echter slechts een punt, terwijl er in Spanje nog twaalf speelronden op het programma staan.