Assistent García García krijgt touwtjes in handen bij FC Twente

Gonzalo García García is de nieuwe hoofdtrainer van FC Twente. Dat maakt de promovendus donderdagmiddag bekend.

De promovendus maakt donderdagmiddag via de officiële kanalen bekend dat de Uruguayaan de opvolger wordt van de onlangs ontslagen Marino Pusic. García García, die dit seizoen de rol van assistent-trainer vervulde, heeft voor een jaar getekend in de Grolsch Veste.



"Toen Ted van Leeuwen en de clubleiding mij vroegen voor deze functie gaf mij dat vertrouwen. Bij een club als is de rol van trainer een grote verantwoordelijkheid, die voel ik ook, maar ik ben er klaar voor. Afgelopen seizoen heb ik de club goed leren kennen; heb FC Twente op alle fronten van binnenuit kunnen ervaren. Het is een club met veel dynamiek, kijk alleen al naar de supporters", vertelt hij.



García García kreeg bijna anderhalf jaar geleden zijn Spaanse trainerspapieren: "Ik ben nog jong en natuurlijk zullen er twijfels zijn. Die twijfels zullen er misschien ook na drie maanden nog zijn, maar na een maand of zes is dat hopelijk anders. Ik heb een voetbalidee die aansluit bij de filosofie waar FC Twente voor staat. Dat is ook de club die ik nog ken uit mijn tijd toen ik er zelf als speler tegen voetbalde", gaat hij verder. De nieuwe oefenmeester, die hiervoor actief was als assistent bij het Deense Esbjerg fB, zal op 13 juni aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen beginnen.Technisch directeur Ted van Leeuwen, die García García nog kent uit de tijd dat hij bij AGOVV Apeldoorn speelde, heeft alle vertrouwen in zijn keuze: "Ik heb met hem dezelfde voetbalklik als ik had met trainers als Peter Bosz en Fred Rutten. Trainers met een duidelijk voetbalplan en daar niet van afwijken. Gonzalo is weliswaar nog jong, maar klaar voor het hoofdtrainerschap. In zijn hoofd is hij al jaren trainer."De bestuurder geeft aan dat handhaving in de het doel moet zijn, maar hij wil ook attractief spel zien: "De bal moet rollen, niet de spieren. Uiteraard vergt dit tijd, maar uiteindelijk zal dit leiden tot een mooie positie op de ranglijst. Op die manier creëren we ook weer waarde op het veld. Met de eventuele inkomsten kunnen we de schulden van de club verder aflossen."