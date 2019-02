Assistent Brazilië op de tribune voor Real Madrid's Vinícius Júnior

De jongeling van Real Madrid zal proberen indruk te maken als hij bekeken gaat worden tijdens El Clásico van woensdagavond.

De assistent-bondscoach van Brazilië Sylvinho zal woensdag op de tribune zitten wanneer Vinícius Júnior het met Real Madrid opneemt tegen Barcelona in de Copa del Rey.

De achttienjarige aanvaller, die nog wacht op zijn interlanddebuut, steekt in een goede vorm bij Madrid, waar Gareth Bale in januari uitgeschakeld was met een kuitblessure, en verdiende lof van trainer Santiago Solari.

De vleugelspeler maakte zondag zijn tweede LaLiga-doelpunt van het seizoen in een 3-0 overwinning op Alavés en is in de race om woensdag in de eerste halve finale-wedstrijd van de beker tegen Barcelona in Camp Nou aan de aftrap te staan.

De Braziliaanse voetbalbond (CFB) bevestigde dat Sylvinho aanwezig zal zijn bij de wedstrijd als een onderdeel van een schema met acht wedstrijden in Europa.

Vinícius' landgenoten Marcelo en Casemiro zullen ook worden bekeken door de assistent als ze in actie komen, terwijl Philippe Coutinho, Arthur en Malcom allemaal kunnen spelen voor Barcelona.

Sylvinho was al aanwezig bij twee wedstrijden van AC Milan - de 2-0 zege op Napoli in de Coppa Italia op 29 januari en het 1-1 gelijkspel tegen AS Roma vijf dagen later - om Lucas Paquetá te beoordelen in aanloop naar een aantal Braziliaanse vriendschappelijke wedstrijden in maart.

Tite's assistent was onder de indruk van de impact van de middenvelder sinds hij in januari overkwam van Flamengo en is van mening dat hij in de toekomst een belangrijke rol voor het nationale team kan spelen.

"Hij is een belangrijke atleet die zich goed heeft aangepast. Milan is een geweldige club, goed georganiseerd door Gennaro Gatusso en met tactieken vergelijkbaar met die van de Seleção", zei Sylvinho.

"De eerste evaluaties van Paquetá in Europa zijn zeer positief, zonder twijfel is hij een speler met veel ruimte om te groeien."

Sylvinho zal nog een wedstrijd van Milan bezoeken - hun thuiswedstrijd tegen Cagliari op 10 februari - evenals de wedstrijd van Paris Saint-Germain tegen Girondins de Bordeaux een dag eerder en AS Roma's Champions League-wedstrijd tegen FC Porto volgende week dinsdag.