Ashley Young ontkent vogelpoep-verhaal: "Het is nooit gebeurd"

Ashley Young ging in augustus 2014 viral door het feit dat hij tijdens een wedstrijd van Manchester United vogelpoep in zijn mond leek te krijgen.

De verdediger annex middenvelder van the Red Devils onthult ruim vijf jaar later dat er helemaal niets klopt van het vogelpoep-verhaal dat destijds zoveel aandacht kreeg.

"Dat is helemaal niet gebeurd!" benadrukt Young in de podcast op de website van . "Dat zeg ik al God weet niet hoelang. Het kwam op een punt dat ik dacht dat het noodzakelijk was om het hele gebeuren in een interview te ontkennen, maar aan de andere kant kon het me ook niet zoveel schelen. Het was namelijk al viral gegaan en ik denk dat het filmpje nog steeds heel populair is."

"Zelfs mijn vrouw en kinderen zeggen dat een vogel in mijn mond heeft gescheten, maar dat is zeker nooit gebeurd!"

Young nam bij zijn entree in 2011 bij Manchester United het shirt met rugnummer achttien over van de gestopte clubicoon Paul Scholes, die een halfjaar later echter alweer terugkeerde bij de grootmacht. "Ik dacht: Hij is terug, misschien wil Paul ook wel zijn shirt terug! Ik heb dat ook aangeboden, maar hij zei er verder niets over, net als de manager (Sir Alex Ferguson, red.). Dus toen heb ik het shirt met dat nummer maar gehouden."

"Het was echt het nummer van Scholesy en toen ik bij Manchester United binnenkwam werd zijn status binnen de club ook meteen duidelijk", vervolgt Young zijn terugblik. "Daar was ik uiteraard van op de hoogte, Paul was echt een ongelooflijke speler. Het is niet in woorden uit te drukken wat hij als speler allemaal heeft bereikt."

Scholes keerde in januari 2012 terug op Old Trafford, om anderhalf jaar later definitief een punt achter zijn loopbaan te zetten.