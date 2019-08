Ashley Cole kondigt afscheid aan: "Alle jongensdromen zijn uitgekomen"

Ashley Cole heeft zondag officieel zijn afscheid als speler aangekondigd.

Volgens de 38-jarige linksback, die in zijn lange loopbaan bij onder meer en actief was, is de tijd gekomen om andere dingen te gaan doen. Cole zat zonder club na zijn vertrek bij Derby County.

"Na lang nadenken ben ik tot deze beslissing gekomen", zegt Cole in gesprek met Sky Sports . "Ik kijk uit naar de volgende uitdaging in mijn leven, die hopelijk in het trainersvak ligt. Ik hoop nooit verwacht dat ik het zover zou schoppen als voetballer. Ik heb op WK's gespeeld, heb de veroverd ben meerdere keren kampioen geworden. Mijn jongensdromen zijn allemaal uitgekomen."

Lees beneden verder

Cole doorliep de jeugdopleiding van Arsenal en debuteerde twintig jaar geleden in de hoofdmacht van the Gunners . In 2006 haalde toenmalig manager José Mourinho de vleugelverdediger naar Chelsea. Daarna volgden nog avonturen buiten Engeland bij en Los Angeles Galaxy. Derby was afgelopen seizoen de laatste werkgever van Cole.

Cole heeft 687 officiële wedstrijden en 107 interlands namens Engeland achter zijn naam staan. De Engelsman beleefde in 2012 zijn absolute hoogtepunt, toen hij met Chelsea de Champions League wist te winnen.

Daarnaast werd de prijzenkast aangevuld met drie landstitels, eenmaal de en zeven keer de . Geen enkele speler wist zovaak als Cole de nationale beker te veroveren.