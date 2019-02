Asensio legt gebaar uit na goal tegen Ajax: “Doelpunt is voor jullie“

Marco Asensio kwam woensdagavond na rust binnen de lijnen en tekende vlak voor tijd voor het winnende doelpunt namens Real Madrid tegen Ajax.

Nadat de `Rotterdammer` de 1-2 had gemaakt, vierde hij dat met een gebaar waarmee hij duidelijk wilde maken dat hij iets aan het smeren was. Op legt de Spanjaard met Nederlands bloed uit dat het `helaas pindakaas` was voor Ajax.

Na 73 minuten spelen haalde Real Madrid-trainer Karim Benzema naar de kant ten faveure van Asensio. De aanvaller was met verschillende doelpogingen al een aantal keer gevaarlijk geweest toen hij in de 87ste minuut scoorde. Hij dook op uit de rug van Donny van de Beek en schoot bij de tweede paal raak vanuit een voorzet van Daniel Carvajal. ““Het doelpunt is voor jullie. #pindakaas“”, schrijft Asensio, wiens oma in Rotterdam woont, op sociale media. ““Ben blij dat ik kon terugkeren bij mijn tweede thuis.”“



De 23-jarige Asensio werd geboren op Mallorca als zoon van een Spaanse vader en een Nederlandse moeder. Niet lang nadat hij was doorgebroken bij Real Madrid polsten Ruud van Nistelrooij en toenmalig bondscoach Danny Blind hem voor een interlandcarrière in het Nederlands elftal. In een telefonisch gesprek was Asensio niet te overtuigen. ““Ik heb niet getwijfeld”“, zei Asensio destijds.



“Ik ben erg dankbaar voor de belangstelling, maar ik richt mij voorlopig op Spanje. Ik ben altijd in Spanje geweest en ik weet dat ze vertrouwen in me hebben, maar je weet het nooit”“, reageerde Asensio in AS. Tot dusver speelde Asensio twintig interlands, waarin hij eenmaal scoorde.