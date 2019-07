AS verheugt zich: "Als Frenkie en hij op het veld staan, benaderen we de hemel"

Frenkie de Jong heeft volgens AS een goede indruk gemaakt in zijn eerste twee wedstrijden voor Barcelona.

De Madrileense krant bespreekt zondagavond de spelers die de beste indruk achterlieten tijdens de oefencampagne in Japan van de afgelopen week. De Jong wordt samen met Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé tot de lichtpunten gerekend.

De van overgekomen middenvelder kwam een helft in actie tegen zowel (1-2 nederlaag) als Vissel Kobe (0-2 zege). Voor Griezmann gold hetzelfde, maar de twee topaankopen stonden nog niet samen op het veld. AS kan niet wachten tot Ernesto Valverde er wél voor kiest om De Jong en Griezmann samen op te stellen. "De twee grootste versterkingen van de zomer hebben aangetoond dat ze zich al volledig hebben aangepast aan hun nieuwe club", vindt de Madrileense krant.

"De Franse aanvaller had vanaf de eerste dag al een goede connectie met de zwaargewichten uit de ploeg, met name met Jordi Alba", vervolgt de scribent. "Wat betreft De Jong: de Nederlandse pers spiegelt hem vaak aan Sergio Busquets, die niet alleen op dezelfde positie speelt maar ook op dezelfde manier naar voetbal kijkt. Ernesto Valverde heeft toegegeven dat er dingen zijn waar ze aan moeten werken, maar het is duidelijk dat de aankopen de ploeg inspireren. Ze hebben op deze tour nog niet samen op het veld gestaan. Als het talent van Griezmann samensmelt met de kwaliteit van De Jong, benaderen we de hemel."

Tegelijkertijd heeft Dembélé belangrijke stappen gezet in zijn ontwikkeling, zo denkt men. De 22-jarige Fransman, die ook tweemaal een helft speelde, lijkt volwassener geworden. "Hij leefde door zijn eigen gedrag in een isolement en had een apathische houding, maar nu valt er niets meer af te dingen op zijn toewijding en zijn wens om deel uit te maken van de groep", looft AS de aanvaller.

"Het is duidelijk dat de komst van zijn vriend Griezmann hem de goede richting op heeft geduwd. Dembélé lijkt afscheid te hebben genomen van de controverse rond zijn persoon. Het contrast is groot met een jaar geleden, toen hij vanwege zijn ongedisciplineerde gedrag steeds publiekelijk werd afgebrand."