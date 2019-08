AS Roma's Schick kiest voor overstap op huurbasis naar RB Leipzig

De spits zal het Stadio Olimpico inruilen voor de Red Bull Arena en naar verluidt kan Nikola Kalinic hem vervangen in Italië.

's Patrik Schick nadert een overstap op huurbasis voor een jaar naar , zo kan Goal bevestigen. De -club heeft een optie tot koop bedongen om de spits volgend jaar voor 28 miljoen euro definitief vast te leggen.

I Giallorossi moeten zich deze transferperiode nog versterken met een nieuwe spits. De Romeinse club versterkte de verdediging als met Leanardo Spinazzola ( ), Pau López ( ), Bryan Cristante ( ) en Amadou Diawara (SSC ).

Lees beneden verder

Roma wordt nu in verband gebracht met 's Nikola Kalinic. De 31-jarige Kroaat wordt in de Spaanse hoofdstad als overbodig beschouwd na de komst van Álvaro Morata en João Félix in het Wanda Metropolitano deze zomer.

Leipzig's steunpilaren Timo Werner en Youssouf Poulsen zullen waarschijnlijk de keuzes blijven in aanval bij de Duitse club. Werner tekende onlangs een nieuw contract in de Red Bull Arena, waarbij er een einde kwam aan de interesse van .

De komst van Ademola Lookman van geeft trainer Julian Nagelsmann een extra optie in de aanvaller, maar Lookman is meer een vleugelspeler. Zodoende wordt Schick meer gezien als een concurrent voor Werner en Poulsen als een solide rotatiespeler.