'AS Roma wil hard toeslaan en aast op drietal van Ajax'

AS Roma gaat mogelijk hard toeslaan bij Ajax.

Volgens La Gazzetta dello Sport zou de Italiaanse club loeren op drie jonge spelers van de Amsterdamse club.

Naar verluidt heeft men belangstelling voor Jurgen Ekkelenkamp, Carel Eiting en Ryan Gravenberch. Met een of meerdere van deze Ajacieden zou Roma willen bouwen aan de toekomst.

Roma wil zich meer gaan richting op jonge spelers die zich kunnen ontwikkelen tot toppers in Rome. Volgens de roze sportkrant staan Ekkelenkamp, Eiting en Gravenberch op het verlanglijstje.

Volgens de berichtgeving uit Italië zou een van de vaders van het trio al in Rome zijn geweest. Het is echter onduidelijk om welke vader het gaat.

Met name Gravenberch werd in het verleden reeds gelinkt aan een uitgaande transfer bij . De zeventienjarige middenvelder wordt in Europa beschouwd als een groot talent.

La Gazzetta dello Sport meldt dat zaakwaarnemer Mino Raiola ook contact heeft gehad met inzake Gravenberch, die wordt bestempeld als 'de nieuwe Paul Pogba'.

Gravenberch maakt de laatste tijd veel minuten in de hoofdmacht van Ajax. Ook Eiting wordt steeds meer betrokken bij het eerste elftal door trainer Erik ten Hag.

Ekkelenkamp maakt van het drietal momenteel het minste aanspraak op speeltijd bij Ajax 1. Gravenberch ligt nog tot medio 2021 vast in Amsterdam, Eiting en Ekkelenkamp tot de zomer van 2022.