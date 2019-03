AS Roma vindt met Ranieri razendsnel opvolger voor Di Francesco

Claudio Ranieri volgt Eusebio Di Francesco op als trainer van AS Roma, zo meldt de club vrijdagmiddag via de officiële kanalen.

De Italiaanse coach heeft zich tot aan het einde van het seizoen aan de nummer vijf van de Serie A verbonden. Di Francesco werd donderdag werd ontslagen na de uitschakeling in de achtste finales van de Champions League tegen FC Porto. Ranieri is geen onbekende in Rome, want de ervaren oefenmeester stond tussen 2009 en 2011 ook al onder contract bij de club.



De 67-jarige Ranieri werd eind vorige maand op straat gezet door Fulham, de club waar hij slechts drie maanden werkzaam was. Door tegenvallende resultaten besloot de Premier League-club vroegtijdig afscheid te nemen van de Italiaanse trainer. Ranieri kwam vrijdag aan in Rome en onderging vervolgens een medische keuring, zoals gebruikelijk is bij de Serie A-club. Daarna zette hij zijn handtekening onder een contract tot aan het einde van het seizoen. Vrijdagmiddag leidt hij zijn eerste training op het trainingscomplex van Roma. Maandagavond zit Ranieri voor het eerst op de bank bij Roma tegen Empoli.



OFFICIAL | 📝 | Claudio Ranieri takes charge at #ASRoma



Onder leiding van Di Francesco eindigde AS Roma afgelopen seizoen nog op een derde plaats en bereikte men zelfs de halve finales van de Champions League. De trainer dit seizoen echter onder vuur door tegenvallende resultaten in de competitie. Na de 3-0 nederlaag in de derby tegen rivaal Lazio kwam zijn positie verder onder druk te staan. De 3-1 nederlaag in en tegen Porto was de bekende druppel. Een dag na de nederlaag in Portugal kreeg Di Francesco zijn ontslag.Behalve de trainer trekt ook Monchi de deur achter zich dicht . De club meldde vrijdag dat het contract van de sportief directeur is ontbonden. Naar verwachting maakt hij komende zomer de overstap naar Arsenal. Monchi was samen met Marc Overmars in de race voor een dienstverband en nu de 50-jarige technisch directeur op weg naar de uitgang is bij Roma, ligt de weg naar Arsenal voor hem open.