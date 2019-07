AS Roma ontvangt 11,8 miljoen euro en bedingt doorverkooppercentage

AS Roma kan Gerson Santos da Silva, beter bekend als Gerson, van de loonlijst schrappen.

De Italiaanse club laat vrijdagavond via de officiële kanalen weten dat de Braziliaanse middenvelder zijn transfer naar Fluminense heeft afgerond. Roma bevestigt dat het 11,8 miljoen euro ontvangt van Fluminense voor de diensten van de 22-jairige Gerson, die een contract tot eind 2023 heeft getekend in Rio de Janeiro. Daarnaast hebben de Romeinen een doorverkooppercentage van tien procent bedongen.

Roma plukte Gerson in 2016 voor ongeveer zestien miljoen euro weg bij Fluminense, maar de linkspoot wist in het Stadio Olimpico uiteindelijk niet aan de hoge verwachtingen te voldoen. Hij was in zijn eerste twee seizoenen in de slechts tienmaal basisspeler, waarna hij het afgelopen seizoen op huurbasis werd ondergebracht bij . Voor die club speelde hij 36 competitiewedstrijden, waarin hij goed was voor 3 doelpunten.



Gerson had nog een doorlopend contract bij Roma, maar al vrij snel deze transferzomer werd duidelijk dat zijn perspectief dit seizoen opnieuw broos zou zijn bij de werkgever van Justin Kluivert en Rick Karsdorp. Bij Fluminense keert de aanvallende middenvelder terug op het oude nest: hij doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van de Braziliaanse club en speelde er in het eerste, alvorens hij in 2016 naar Roma trok.