AS Roma ontslaat Di Francesco na eliminatie in Champions League

Eusebio Di Francesco is niet langer trainer van AS Roma. De coach van Justin Kluivert en Rick Karsdorp is ontslagen.

AS Roma can confirm head coach Eusebio Di Francesco has left the club with immediate effect.



The club would like to thank Eusebio for his work during his time at #ASRoma and wish him success in the future.



Full story ➡️ https://t.co/QGeElB7LnF pic.twitter.com/5wa9ndQeda — AS Roma English (@ASRomaEN) 7 maart 2019

Dat brengt Roma donderdagavond via de officiële kanalen naar buiten. De beslissing van de Romeinen valt daags na de eliminatie door FC Porto in de achtste finales van de Champions League.Di Francesco, 49 jaar, stond sinds de zomer van 2017 voor de selectie van AS Roma, de club waarmee hij in 2001 de landstitel veroverde. "Namens mezelf en iedereen van de club wil ik Eusebio bedanken voor zijn werk en betrokkenheid", laat voorzitter Jim Pallotta op de clubsite weten. "Sinds zijn terugkeer bij de club heeft Eusebio zich altijd professioneel gedragen en het belang van de club vooropgesteld. We wensen hem al het beste in de toekomst."

AS Roma verloor woensdagavond met 3-1 van FC Porto en dat was ontoereikend na de 2-1 zege in het eigen Stadio Olimpico. Dat was de tweede tegenvaller in korte tijd, aangezien afgelopen zaterdag de Romeinse derby tegen Lazio met 3-0 verloren was gegaan. Di Francesco weigerde in Oporto de media te woord te staan en hoorde vandaag de mededeling over zijn ontslag, na een vergadering tussen de directeuren Monchi, Mauro Baldissoni en Guido Fienga op het trainingscomplex.

Onder leiding van Di Francesco eindigde AS Roma afgelopen seizoen op een derde plaats en bereikte men zelfs de halve finales van de Champions League. Deze voetbaljaargang is de club op een vijfde plaats in de Serie A te vinden en bedraagt de achterstand op nummer drie AC Milan slechts vier punten. De verwachting is dat Claudio Ranieri, die tussen september 2009 en februari 2011 al voor de club werkzaam was, als interim-trainer gaat fungeren.