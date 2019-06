'AS Roma hoopt Karsdorp te kunnen gebruiken in binnenlandse transfer'

AS Roma wordt al geruime tijd in verband gebracht met de komst van Jordan Veretout.

I Giallorossi zijn er nog altijd niet in geslaagd om de middenvelder van binnen te hengelen. La Viola wil naar verluidt 25 miljoen euro ontvangen voor de 26-jarige Fransman en dat bedrag is Roma vooralsnog te gortig.

Sportitalia weet echter te melden dat de Romeinen gaan proberen om een deel van die som in te lossen door Rick Karsdorp in een eventuele deal te betrekken. De rechtsback is geen vaste waarde in het Stadio Olimpico en staat er naar verluidt goed op bij de directie van Fiorentina.



De zaakwaarnemer van Veretout arriveert in de komende dagen in Rome om met algemeen directeur Guido Fienga en technisch directeur Gianluca Petrachi om de tafel te gaan. Fiorentina nam Veretout twee jaar geleden voor zeven miljoen euro over van Aston Villa en de middenvelder is sindsdien uitgegroeid tot een belangrijke schakel in Florence.



Datzelfde kan nog niet gezegd worden over Karsdorp in Rome. De back raakte sinds zijn komst voor zestien miljoen in 2017 twee keer zwaar geblesseerd aan zijn knie en ontbrak in het afgelopen seizoen ook verschillende malen door diverse blessures. De ex-speler van speelde tot nu toe vijftien officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Roma.