'AS Roma gaat zich bij Ajax melden voor renovatieplan'

Frenkie de Jong verhuist naar Barcelona, Matthijs de Ligt en Donny van de Beek worden aan PSG gelinkt en ook Hakim Ziyech zou Ajax kunnen verlaten.

De 22-voudig Marokkaans international werd afgelopen zomer hevig in verband gebracht met een vertrek uit de Johan Cruijff ArenA, waarbij onder meer AS Roma als toekomstige club werd genoemd. Volgens La Gazzetta dello Sport staat de 25-jarige middenvelder nog altijd op het wensenlijstje van de huidige nummer vijf van de Serie A.



Technisch directeur Monchi heeft voor volgend seizoen drie spelers in gedachte die de ploeg van trainer Eusebio Di Francesco verder moeten helpen, zo klinkt het. Voor het middenveld denkt de Spaanse directeur aan Ziyech, die met zijn creativiteit de ploeg een boost zou kunnen bezorgen. Ziyech ligt momenteel nog tot medio 2021 vast in Amsterdam.



Als aanvallende impuls zou Monchi denken aan Andrea Belotti, spits van Torino. De twintigvoudig Italiaans international wordt getaxeerd op circa honderd miljoen euro. Tot slot zou ook Gianluca Mancini van Atalanta nadrukkelijk op de radar van Roma staan. De 22-jarige centrale verdediger ligt nog tot medio 2023 vast, terwijl het contract van Belotti in de zomer van 2021 afloopt.