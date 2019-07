AS Roma en Napoli doen zaken voor 34 miljoen euro

Kostas Manolas mag zich speler van Napoli noemen.

laat via de officiële kanalen weten een akkoord bereikt te hebben met i Partenopei over een transfer van de Griekse verdediger. betaalt naar verluidt 34 miljoen euro voor de komst van Manolas, de waarde van de ontsnappingsclausule in diens contract bij Roma.

De 28-jarige Manolas tekent een vijfjarig contract en gaat 3,5 miljoen euro per jaar verdienen. Via bonussen kan zijn jaarsalaris oplopen tot 4,5 miljoen euro. Het was voor Roma noodzaak dat de transfer van de veertigvoudig Grieks international zondag nog werd afgerond, zodat zijn opbrengst nog kan worden meegenomen in het financiële boekjaar 2018/19. De medische keuring zal waarschijnlijk in de loop van volgende week plaatsvinden.



Manolas werd de afgelopen maanden ook gelinkt aan , en , maar verkast naar Napoli waar hij het centrum gaat vormen met Kalidou Koulibaly. Hij wordt in Napels de vervanger van Raúl Albiol, die naar verkast. Roma nam Manolas in de zomer van 2014 voor 15 miljoen euro over. Hij kwam in totaal 206 keer in actie voor de Romeinen en scoorde 8 keer. Zijn belangrijkste doelpunt maakte hij in het seizoen 2017/18, toen hij met een beslissende kopbal in de kwartfinale uitschakelde.



De 21-jarige Diawara, verdedigende middenvelder van beroep, wordt op zijn beurt waarschijnlijk door Napoli verkocht aan Roma. Hij maakt naar verluidt voor achttien miljoen euro de overstap en via bonussen kan die transfersom nog oplopen naar twintig miljoen euro. Hij is momenteel met Guinee actief op de Afrika Cup en zal zijn transfer pas in juli afronden.