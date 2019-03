AS Roma doet na trainer ook directeur Monchi weg

Ramón Rodríguez Verdejo, beter bekend als Monchi, is niet langer technisch directeur bij AS Roma. De twee partijen gaan per direct uit elkaar.

AS Roma bracht donderdag al naar buiten dat Eusebio Di Francesco was ontslagen en nu nemen de Italianen dus ook afscheid van Monchi. Afgelopen weekend verloor Roma met 3-0 van aartsrivaal Lazio en woensdag volgde tegen FC Porto uitschakeling in de Champions League.



Monchi ging in het voorjaar van 2017 bij AS Roma aan de slag en hij was onder meer verantwoordelijk voor de komst van Justin Kluivert. "“Ik wil president Pallotta, de clubleiding, staf, spelers en supporters bedanken. Ik wens Roma veel succes in de toekomst”", reageert de 50-jarige Spanjaard.



AS Roma and Monchi have mutually agreed to bring an early end to their professional relationship.



Monchi: "I would like to thank president Pallotta, the club’s management, staff, players and fans for their support during my time at the club."



Details ➡️ https://t.co/gKoqvdvX4y pic.twitter.com/jf2wFg0aEo — AS Roma English (@ASRomaEN) 8 maart 2019

In de Italiaanse media werd al enige tijd gespeculeerd over een aanstaand vertrek van Monchi, die voor zijn periode in Rome zeventien jaar bij Sevilla werkte. Hij vervulde een belangrijke rol bij de wederopstanding van de Andalusische club, die vlak voor zijn komst uit La Liga was gedegradeerd. Sevilla won tussen 2006 en 2016 liefst vijf keer de UEFA Cup en Europa League.Door het vertrek uit Italië ligt voor Monchi de weg open naar Arsenal. Engelse media linken hem al twee maanden aan The Gunners, die een opvolger zoeken voor Sven Mislintat. Marc Overmars zou naast Monchi de belangrijkste kandidaat zijn.