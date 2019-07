AS Roma dendert door en betaalt 23 miljoen euro voor opvolger Manolas

Gianluca Mancini vervolgt zijn loopbaan bij AS Roma, zo communiceert de club via de officiële kanalen.

De 23-jarige verdediger kwam zonder noemenswaardige problemen door de medische keuring en tekende daarna een vijfjarig contract, met een huurovereenkomst voor het eerste seizoen in Rome. Atalanta houdt maximaal 23 miljoen euro over aan de transfer. Mancini kan tien miljoen euro aan jaarsalarissen tegemoet zien in de komende vijf seizoenen.



Mancini wordt eerst een seizoen gehuurd door i Giallorossi, wat Atalanta twee miljoen euro oplevert. Na afloop van het seizoen 2019/20 maakt de verdediger in principe definitief de overstap naar , met een transferbedrag van negentien miljoen euro. Met aanvullende bonussen komt het totale transferbedrag uit op 26 miljoen euro, zo melden verschillende Italiaanse media. Mancini is de beoogde opvolger van Kostas Manolas, die voor 36 miljoen euro de overstap maakte naar . De Griekse stopper kreeg in het San Paolo een vijfjarig contract voorgelegd.



Mancini doorliep de jeugdopleiding van , al bleven optredens in de hoofdmacht uit. De mandekker werd in 2015 verhuurd aan Perugia, dat hem vervolgens definitief overnam van la Viola . Atalanta legde in januari 2017 200.000 euro neer voor Mancini, die nu dus voor een veelvoud richting AS Roma vertrekt. De tweevoudig international van Italië kwam tot 48 wedstrijden in het shirt van Atalanta, waarin hij 7 doelpunten maakte. De kersverse aanwinst gaat met de Romeinen de in, terwijl Atalanta zich dankzij de derde plaats van afgelopen seizoen voor de wist te kwalificeren.



AS Roma versterkte de selectie eerder deze transferperiode al met Leonardo Spinazzola, Pau López, Bryan Cristante en Amadou Diawara. Daarnaast is de transfer van Jordan Veretout, afkomstig van Fiorentina, bijna in kannen en kruiken. Voor de 26-jarige middenvelder wordt circa negentien miljoen euro neergelegd. De totale transferuitgaven van deze zomer liggen ruim boven de honderd miljoen euro. Dat bedrag kan oplopen met de eventuele komst van Toby Alderweireld. De verdediger van , die tot 26 juli een afkoopclausule van circa 28 miljoen euro in zijn contract heeft staan, wordt in de Italiaanse media genoemd als mogelijke aanwinst van AS Roma.