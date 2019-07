AS Roma betaalt negentien miljoen euro en troeft AC Milan af

Jordan Veretout speelt de komende vijf seizoenen voor AS Roma, zo communiceert de club via de officiële kanalen.

De 26-jarige middenvelder is afkomstig van , dat inclusief bonussen circa negentien miljoen euro overhoudt aan de transfer. Veretout wordt eerst een jaar gehuurd voor één miljoen euro, waarna Roma nog eens zestien miljoen euro zal overmaken naar Fiorentina om de transfer definitief te maken. Via allerlei bonusconstructies kan de transfersom uiteindelijk oplopen tot negentien miljoen euro. Veretout kan in Rome een jaarsalaris van naar verluidt 2,7 miljoen euro tegemoet zien, dat met een speciale -bonus kan oplopen tot drie miljoen euro.



Veretout, wiens contract bij Fiorentina nog twee seizoenen doorliep, stond tijdens deze transferperiode op de lijstjes van verschillende clubs. Naast toonden ook en voornamelijk belangstelling voor de voormalig jeugdinternational van Frankrijk. Het is dus de club van Justin Kluivert en Rick Karsdorp die de middenvelder heeft weten te contracteren.



De kersverse aanwinst van AS Roma speelde twee seizoenen in het shirt van Fiorentina, dat hem in 2017 voor zeven miljoen euro overnam van Aston Villa. Veretout gaf onlangs te kennen dat hij een nieuwe uitdaging wilde aangaan, wat kwaad bloed zette bij de aanhang van la Viola . Door beledigingen aan zijn adres miste de Fransman een groot deel van de voorbereiding. Veretout kwam in Florence tot 15 doelpunten en 6 assists in 75 wedstrijden.



Veretout, die in eigen land voor FC en Saint-Étienne actief was, is de volgende zomeraanwinst van AS Roma. Leonardo Spinazzola, Pau López, Bryan Cristante, Amadou Diawara en Gianluca Mancini werden in een eerder stadium gecontracteerd. De zomerse transferuitgaven van de Romeinen liggen ruim boven de honderd miljoen euro. Dat bedrag kan verder oplopen, mocht Toby Alderweireld de overstap maken van . De Belgische verdediger, in de Italiaanse media in verband gebracht met AS Roma, heeft tot 26 juli een afkoopclausule van circa 28 miljoen euro in zijn contract staan.