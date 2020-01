AS Roma betaalt Barcelona 16 miljoen euro voor vervanger Zaniolo

Carles Pérez vervolgt zijn loopbaan bij AS Roma, zo maakt de Italiaanse club donderdag wereldkundig.

De 21-jarige aanvaller is afkomstig van , dat een miljoen euro overhoudt aan de huurdeal voor zes maanden. Na afloop van dit seizoen moet Roma de koopoptie van circa vijftien miljoen euro lichten.

Barcelona heeft bij een toekomstige verkoop de eerste optie. Pérez doorliep zonder problemen de medische keuring in het Stadio Olimpico en tekende daarna een contract tot 2024. De kersverse aanwinst maakt mogelijk zaterdag al zijn debuut, als Roma op bezoek gaat bij .

"Ik weet dat ik een hele grote club als Barcelona verlaat, maar Roma is ook een geweldige club", verklaart Pérez zijn overstap. "Ik ben er erg gelukkig mee en kan niet wachten om mijn nieuwe ploeggenoten te ontmoeten."

Ook Roma-directeur Guido Fienga is verguld met de miljoenendeal. "Wij zijn heel blij met de komst van Pérez naar Roma. Hij heeft een van de beste jeugdopleidingen van Europa doorlopen en in een heel erg getalenteerd team gespeeld. We hopen van harte dat hij van waarde zal zijn voor dit elftal."

Pérez kwam in beeld bij Roma na de zware knieblessure van Nicolò Zaniolo, opgelopen na een botsing met Matthijs de Ligt in de wedstrijd tegen eerder deze maand.

De middenvelder komt vanwege de kwetsuur dit seizoen niet meer in actie. Pérez doorliep de jeugdopleiding van Barcelona en debuteerde vorig seizoen in de hoofdmacht. Deze jaargang kwam hij tot een doelpunt in tien wedstrijden in LaLiga.

Quique Setién, de opvolger van de onlangs ontslagen Ernesto Valverde, gaf bij zijn aanstelling aan dat hij de eigen jeugd van Barcelona meer kansen zou geven. Desondanks kreeg Pérez toestemming om met Roma te praten over een transfer.

De vleugelaanvaller is de derde speler die Barcelona deze maand verlaat. Jean-Clair Todibo en Carles Aleñá werden verhuurd aan respectievelijk en .

De Catalaanse grootmacht blijft aan de andere kant op zoek naar een vervanger voor Luis Suárez, die maandenlang uit de roulatie is wegens een knieblessure. -spits Rodrigo is een van de opties in het Camp Nou.