AS: Real Madrid stuurt scouts naar Mestalla voor drietal van Ajax

Ajax neemt het woensdagavond in de tweede groepswedstrijd in de Champions League op tegen Valencia.

Het duel in het Mestalla zal volgens AS aandachtig worden gevolgd door scouts van . De afvaardiging van de Koninklijke zal naast Donny van de Beek nog twee Ajacieden nadrukkelijk in de gaten houden.

Van de Beek werd afgelopen zomer al nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. Uiteindelijk bleef de 22-jarige middenvelder in Amsterdam, waar men nu van plan zou zijn om zijn contract op te waarderen.

Real Madrid heeft Van de Beek echter nog altijd op het verlanglijstje staan en reist om die reden met een afvaardiging af naar . Naast Van de Beek zullen de scouts ook de verrichtingen van Hakim Ziyech en David Neres aandachtig gaan volgen.

Ziyech werd afgelopen zomer nadrukkelijk gevolgd door , maar zag niets in een overstap naar los Rojiblancos en verlengde zijn contract bij . Ook Neres werd gedurende de afgelopen transferwindow in verband gebracht met een transfer.

De Braziliaanse aanvaller besloot de Amsterdammers trouw te blijven en zette tevens zijn handtekening onder een verbeterde verbintenis.