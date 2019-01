AS Monaco zet Thierry Henry na 104 dagen op non-actief

Thierry Henry is niet langer trainer van AS Monaco. De club maakt via de officiële kanalen bekend dat de Franse clublegende op non-actief is gesteld.

De superspits van weleer werd op 13 oktober aangesteld als opvolger van de ontslagen Leonardo Jardim, maar net als zijn voorganger is Henry er niet in geslaagd om Monaco uit het slop te trekken. Henry kreeg de taak mee om de weg omhoog in te slaan met Monaco, maar won slechts vijf van zijn twintig wedstrijden als trainer. De club staat in de Ligue 1 op de negentiende plek, met slechts een punt meer dan hekkensluiter Guingamp. Aan het einde van de rit zou de negentiende positie directe degradatie betekenen voor les Rouge et Blanc.

De 1-3 nederlaag tegen FC Metz in de Coupe de France van dinsdag was voor de clubleiding de druppel die de emmer deed overlopen. Volgens eerdere berichtgeving van de Daily Mirror staat Jardim op het punt om weer terug te keren. De Portugees werd op 11 oktober nog verantwoordelijk gehouden voor de tegenvallende resultaten en kreeg zijn congé. Dat hij Monaco achtereenvolgend naar de halve finale van de Champions League, het kampioenschap in de Ligue 1 en de tweede plaats had geloodst, kon hem toen niet redden. Overigens wordt in de Franse pers niets vermeld over de mogelijke terugkeer van Jardim.

Monaco stelt alles in het werk om dit seizoen niet te degraderen en versterkte zich al met Cesc Fàbregas, William Vainqueur, Naldo en Fodé Ballo-Touré. Eerstgenoemde maakte de overstap van Chelsea naar Monaco met het idee dat hij onder zijn voormalige ploeggenoot zou komen te werken, maar dat gaat dus niet gebeuren. Monaco noemt geen tijdspanne voor de benoeming van een definitieve opvolger van Henry; de club neemt het zaterdagavond op tegen nummer achttien Dijon.